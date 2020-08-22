В Беларуси пропавшего без вести демонстранта нашли повешенным

На теле парня обнаружили многочисленные побои. Фото из соцсетей

В Беларуси нашли повешенным демонстранта Никиту Кривцова, пропавшего во время протестов 12 августа. Тело парня со следами побоев нашли в петле в лесопарке на улице парниковых в Минске.

Семью погибшего уже оповестили о страшной трагедии, сообщает NEXTA Live. Это уже четвертый демонстрант, о смерти которого точно известно.

Никите было 28 лет. Родственники искали его 10 дней. Полиция объявила его пропавшим без вести. Связь с ним пропала 12 августа, в последний день послевыборных протестов. Парень был родом из Молодечно, его семья живет в Жодино.

Напомним, протесты в Беларуси начались после того, как в стране прошли выборы президента, на которых победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция обвинила власти в фальсификации результатов. За время митингов задержаны более 7000 граждан.

Ранее Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что новый глава государства введет в Беларусь внешние силы. Мол, может обратиться в НАТО, и блок введет войска в страну.