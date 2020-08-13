В Беларуси приземлился спецборт ВКС России

В Беларуси приземлился спецборт Воздушно-космических сил России.

Ту-134АК с бортовым номером RA-65690 в среду, 12 августа, в 9:44 вылетел с военного аэродрома "Чкаловский" в Московской области РФ, затем его сигнал зафиксировали в районе населенного пункта Замок в Минской области Белоруссии. Об этом сообщает сервис FlightRadar.

Кого перебросили в Беларусь спецбортом и или он отправлен с другой целью неизвестно.

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Стоит отметить, что Ту-134АК - самолет с салоном повышенной комфортности на 24 места и салоном люкс на 13 пассажиров. Борта такого типа, как правило, имеют средства спецсвязи и предназначаются в основном для правительственных перевозок. В то же время, VIP-лайнер отличается наличием второй двери со встроенным трапом для пассажиров. RA-65690 - это борт ППС России представительского VIP-класса. На нем летают российские военные рангом не ниже заместителя министра обороны РФ с обслугой.

В сети обсуждают следующие версии:

борт перебросил российских снайперов или оружие, которое будут использовать против протестующих в Беларуси;

борт должен забрать боевиков "ПГК Вагнера", ранее прибыли в Беларусь группами, одна из групп была задержана КГБ Беларуси накануне;

цель борту - выполнить оба действия, указанные в предыдущих версиях.

Как отмечается, кроме самолета с бортовым номером RA-65690, в Минск в 11:15 вылетел и другой российский борт с номером RA-65992. Через 3:00 второй борт вылетел обратно в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев не ездить в Беларусь. Поскольку там сейчас сложная и нестабильная ситуация.