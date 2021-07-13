В Беларуси пришли с обысками к работникам оппозиционных изданий

Силовики начали приходить к журналистам. Фото: Reuters

В Беларуси силовики пришли с обысками к работникам негосударственных СМИ.

Представители уголовного розыска пришли к бухгалтеру гомельского интернет-портала "Сильные новости" Анне Стрельченко, сообщает Naviny.by.

Неизвестно, по какой причине к ней пришли.

Фотограф из Бреста Ольга Латышева написала в Twitter, что к ней также пришли с обыском.

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Пришли к издателю брестского журнала "Бинокль" Дарье Гаращенко. Ее после обыска увезли на допрос в Ленинский РУВД. Потом отпустили, но забрали мобильный телефон, сообщает правозащитный Telegram канал "Весна".

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заблокировал доступ к сайту старейшей оппозиционной газеты страны на белорусском языке - "Наша Нива". Часть сотрудников издания перестала выходить на связь.