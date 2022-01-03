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понедельник, 03 января 2022 17:52

В Беларуси перевернулся автобус с россиянами: более 40 пострадавших и погибший

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В Беларуси перевернулся автобус с россиянами: более 40 пострадавших и погибший
В Беларуси автомобиль протаранил автобус с россиянами. Фото: УП

В Беларуси столкнулись туристический автобус "Скания" с россиянами и легковой автомобиль "Рено".

В результате столкновения автобус опрокинулся. Об этом сообщает "Украинская правда".

По предварительным данным, пострадал 41 пассажир автобуса. Все граждане России. 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 – средней тяжести, остальные легкой степени. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице.

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31-летний житель Кричева, водитель легковушки, погиб на месте.

30 декабря в селе Серное Береговского района Закарпатской области пьяный 44-летний водитель на Audi сбил двоих детей. 9-летний мальчик скончался на месте ДТП, другой 8-летний пострадавший с закрытым переломом тазобедренного сустава госпитализировали.

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Дата
03
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