В Беларуси перевернулся автобус с россиянами: более 40 пострадавших и погибший

В Беларуси автомобиль протаранил автобус с россиянами. Фото: УП

В Беларуси столкнулись туристический автобус "Скания" с россиянами и легковой автомобиль "Рено".

В результате столкновения автобус опрокинулся. Об этом сообщает "Украинская правда".

По предварительным данным, пострадал 41 пассажир автобуса. Все граждане России. 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 – средней тяжести, остальные легкой степени. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице.

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