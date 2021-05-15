В Беларуси обнаружили новый штамм коронавируса

Белорусский штамм менее агрессивный по сравнению с индийским. Фото: Reuters

В Беларуси сообщили о появлении местного штамма коронавируса, который адаптировался к местным условиям.

Мутация менее агрессивна, чем индийская, однако ее особенности еще полностью не изучены, сообщает РБ.Беларусь.

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"Есть слегка видоизмененный вариант Covid-19 местного происхождения, адаптируется к нашей популяции. Индийский еще не обнаруживали", - говорится в сообщении.

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более смертоносным, чем первый. Для победы над коронавирусом мировое сообщество должно применять комбинацию мер, одна из которых - это вакцинация. Он назвал механизм COVAX, через который страны могут делиться препаратами, быстрым путем к обеспечению равноправного вакцинации.