В Беларуси нашли отговорку, почему Ryanair приземлился в Минске

 
Ексклюзивы
1/5
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 558
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 207
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 576
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 783
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 432
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1449
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 909
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 486
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2502
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 792
Фото
Все фото
3
3
5
7
3
Столкнулись поезда метро. В крупнейшей за 23 года аварии пострадали сотни людей
Столкнулись поезда метро. В крупнейшей за 23 года аварии пострадали сотни людей
В Польше задержали двух украинцев
В Польше задержали двух украинцев
Дизайнерка создала уникальную одежду с желе: фото
Дизайнерка создала уникальную одежду с желе: фото
55-летняя женщина потратила все сбережения на татуировки
55-летняя женщина потратила все сбережения на татуировки
Уникальная находка: в Испании нашли древнеримские бани
Уникальная находка: в Испании нашли древнеримские бани
Видео
Все видео
В Бразилии поймали итальянского мафиози, которого ловят 27 лет
В Бразилии поймали итальянского мафиози, которого ловят 27 лет
Пара выкупила места в самолете, чтобы пожениться и обойти карантин
Пара выкупила места в самолете, чтобы пожениться и обойти карантин
"Сотрудничаю со следствием. Даю показания" - появилось видео с основателем NEXTA
"Сотрудничаю со следствием. Даю показания" - появилось видео с основателем NEXTA
Сотни индейцев нарушили карантин, чтобы отдать честь лошади
Сотни индейцев нарушили карантин, чтобы отдать честь лошади
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1575
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 297
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 369
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 441
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 63
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 837
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 11:13

В Беларуси нашли отговорку, почему Ryanair приземлился в Минске

  Комментировать
В Беларуси нашли отговорку, почему Ryanair приземлился в Минске
Пилот посадил лайнер Ryanair в Минске якобы из-за угрозы минирования. Фото: Reuters

Экипаж пассажирского лайнера Ryanair, летевший рейсом Афины - Вильнюс, принял решение совершить экстренную посадку в Национальном аэропорту Минска после сообщения о минировании.

Об этом заявил руководитель департамента авиации Минтранспорта Беларуси Артем Сикорский, пишет "Белсат".

Пилот самолета якобы опасался, что бомба взорвется над столицей Литвы, Вильнюсом. А посадочная линия "Минска-2" находится за пределами обитаемой зоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко за это ответит - США требуют немедленно освободить политзаключенных Беларуси

По словам Сикорского, со стороны истребителя МиГ-29 не было ни одного действия направленного на управление пассажирским авиалайнером. Военный самолет был поднят только когда командир экипажа уже дал приказ развернуть Ryanair на Минск.

"Пилоты могли вернуть самолет на Львов, Киев или Варшаву. Вильнюс был ближе других - в 70 км, а Минск - в 175 км. Однако командир принял правильное решение: взял курс на Беларусь, где аэропорт лучше оснащен и там длиннее посадочные полосы, выходящие за пределы города. Ведь пилоты могли опасаться, что в случае бомбы на борту, она взорвется прямо над Вильнюсом", - отметил Сикорский.

Генеральная прокуратура Литвы проводит досудебное расследование по факту захвата лайнера авиакомпании Ryanair и запрещенным международным правом обращение с пассажирами. Уголовное дело возбудили из-за принудительной посадки пассажирского самолета, летевшего рейсом Афины - Вильнюс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Беларуси нашли отговорку, почему Ryanair приземлился в Минске». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Писателя Оскара Уайльда осудили за гомосексуализм

В авиакатастрофе погибли почти 300 человек

В коммунистической стране сняли запрет на произведения Шекспира

Полицейский задушил Джорджа Флойда. Убийство повлекло массовые протесты

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 13833
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 10800
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 9351
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 6795
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
 Просмотров: 4698
Мир
Протасевича били в белорусской тюрьме - МИД Польши
Протасевича били в белорусской тюрьме - МИД Польши Просмотров: 63
Столкнулись поезда метро. В крупнейшей за 23 года аварии пострадали сотни людей
Столкнулись поезда метро. В крупнейшей за 23 года аварии пострадали сотни людей
3
 Просмотров: 216
В Бразилии поймали итальянского мафиози, которого ловят 27 лет
В Бразилии поймали итальянского мафиози, которого ловят 27 лет
 Просмотров: 126
Слепому человеку частично вернули зрение с помощью водорослей
Слепому человеку частично вернули зрение с помощью водорослей Просмотров: 54
Пара выкупила места в самолете, чтобы пожениться и обойти карантин
Пара выкупила места в самолете, чтобы пожениться и обойти карантин
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
4
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Голосов: 1849
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть