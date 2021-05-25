В Беларуси нашли отговорку, почему Ryanair приземлился в Минске

Пилот посадил лайнер Ryanair в Минске якобы из-за угрозы минирования. Фото: Reuters

Экипаж пассажирского лайнера Ryanair, летевший рейсом Афины - Вильнюс, принял решение совершить экстренную посадку в Национальном аэропорту Минска после сообщения о минировании.

Об этом заявил руководитель департамента авиации Минтранспорта Беларуси Артем Сикорский, пишет "Белсат".

Пилот самолета якобы опасался, что бомба взорвется над столицей Литвы, Вильнюсом. А посадочная линия "Минска-2" находится за пределами обитаемой зоны.

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По словам Сикорского, со стороны истребителя МиГ-29 не было ни одного действия направленного на управление пассажирским авиалайнером. Военный самолет был поднят только когда командир экипажа уже дал приказ развернуть Ryanair на Минск.

"Пилоты могли вернуть самолет на Львов, Киев или Варшаву. Вильнюс был ближе других - в 70 км, а Минск - в 175 км. Однако командир принял правильное решение: взял курс на Беларусь, где аэропорт лучше оснащен и там длиннее посадочные полосы, выходящие за пределы города. Ведь пилоты могли опасаться, что в случае бомбы на борту, она взорвется прямо над Вильнюсом", - отметил Сикорский.

Генеральная прокуратура Литвы проводит досудебное расследование по факту захвата лайнера авиакомпании Ryanair и запрещенным международным правом обращение с пассажирами. Уголовное дело возбудили из-за принудительной посадки пассажирского самолета, летевшего рейсом Афины - Вильнюс.