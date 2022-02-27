В Беларуси начался референдум, который позволит Лукашенко снова избираться. Фото: dw

В Беларуси 27 февраля в 8:00 стартовал основной день голосования на так называемом референдуме по внесению изменений в конституцию.

Среди прочего он может снять с республики ее безъядерный статус и позволить Лукашенко снова избираться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС может отключить от SWIFT Беларусь

Объединенная оппозиция призвала граждан приходить на участки и выражать протест, ставя на бланке сразу два крестика.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отправил письмо белорусскому коллеге Анатолию Лаппо. Дейнеко выразил пренебрежение белорусскими властями и не подбирал слова в обращении. 27 февраля Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, которую выпустили на Киев с территории Республики Беларусь. Ее выпустили на самолете ТУ-22.