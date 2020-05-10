В Беларуси количество больных коронавирус за сутки возросло на 921

В стране наблюдается вспышка болезни. Фото: Reuters

В Беларуси количество зараженных коронавирусом возросло на 921 человек.

По состоянию на 10 мая в стране от болезни умер 131 человек, сообщили в министерстве здравоохранения.

За минувшие сутки умерли 5 человек.

Всего за сутки зарегистрировали 22973 человека с положительным тестом на Covid-19.

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6406 пациентов выздоровели.

В Беларуси не будут отменять парад 9 мая. "Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны - ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней", - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.