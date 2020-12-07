В Беларуси хотят наказывать тюрьмой за использование национального флага: готовят закон

В Беларуси готовят специальный закон, согласно которому сажать за бело-красно-белый флаг. Фото: radiosvoboda.org

Подконтрольный самопровозглашенному президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко парламент разрабатывает закон о "недопустимом героизации нацизма". При этом власти не скрывают, что данный документ будет предусматривать ответственность де-юре за запрещенный пока де-факто национальный флаг, который стал главным символом антипрезидентских протестов

Об этом заявила экс-министр информации, депутат Палаты представителей Лидия Ананич в эфире белорусского государственного телеканала "ОНТ". По ее словам, соответствующий закон "появится уже в ближайшее время".

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"С учетом подходов белорусского государства к недопустимости героизации нацизма и пособников нацистского режима и будут приниматься дальнейшие, в том числе и законодательные акты. Сейчас идет процесс активной наработки. И, возможно, на весеннюю сессию мы будем иметь комплексный документ. Хотя, я думаю, что он может появиться в парламенте уже в ближайшее время", - отметила она.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Массовые акции проходят каждое воскресенье в белорусской столице. Последние несколько недель акции изменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.