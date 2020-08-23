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воскресенье, 23 августа 2020 17:32

В Беларуси грубо отреагировали на слова Зеленского о выборах

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В Беларуси грубо отреагировали на слова Зеленского о выборах
В МИД отреагировали на слова Зеленского. Фото: Reuters

В Министерстве иностранных дел Беларуси ответили на слова президента Владимира Зеленского о выборах в стране.

"В этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы не нуждаемся в них", - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз изданию "Белта".

Он иронически добавил, что украинская власть имеет большой опыт в решении подобных вопросов.

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"Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов важных, которыми нужно ежедневно заниматься внутри своей страны, чем раздавать советы соседям", - подчеркнул официальный представитель МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы он был на месте белорусского лидера, то "точно" провел бы голосование через месяц - и пригласил в качестве наблюдателей международные группы. Он отметил, что Александр Лукашенко хочет быть уверен в своей победе, чтобы провести новые выборы. Такое мнение Зеленский высказал в интервью Euronews.

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