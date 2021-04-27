В Беларуси будут выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса за отдельную плату

Беларусь будет выдавать платные сертификаты вакцинации от коронавируса. Фото: ТАСС

Министерство здравоохранения Беларуси "на платной основе" будет выдавать "Сертификат о вакцинации" гражданам, которые планируют выезжать за границу.

Об этом сообщили в белорусском Минздраве.

По желанию гражданина в пункте вакцинации выдадут сертификат, за который нужно заплатить отдельно. Им можно пользоваться в течение года.

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В документ внесут информацию о проведении профилактических прививок против коронавируса, подтверждающие две вакцинации.

Сертификат будут заполнять на русском и английском языках.

Гражданам, которые не планируют выезд за пределы страны, предусмотрено внесение информации о проведении профилактических прививок против COVID-19 в медицинские документы пациента с выдачей выписки из медицинских документов с подтверждением вакцинаций.

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