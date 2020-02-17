В балетках из пластика и сумкой из океанического мусора: Меган Маркл заметили в канадском аэропорту

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На выходных Меган и Гарри заметили в канадском аэропорту "Виктория".

Супруги выходили из самолета, когда их поймали папарацци, пишет РБК-Украина.

Герцоги Сассекские воспользовались услугами обычного пассажирского самолета. До этого перемещались по стране на частном лайнере. Однако сразу же подверглись критике ответственных граждан, обвинивших Маркл и Гарри в загрязнении окружающей среды. Меган решила "реабилитироваться".

Для поездки жена принца Гарри выбрала обычный повседневный кэжуал-образ. В черные джинсы заправленная полосатая рубашка. На плечи накинут удобный черный кардиган. В руках у деловой мамы ноутбук в черном кожаном чехле. Гарри был одет еще проще - синие джинсы, серый свитер, кепка и кроссовки.

На ногах Меган красовались удобные балетки Rothy's. Сделана такая ​​обувь из переработанных пластиковых бутылок. Бренд отмечает, что они использовали уже около 40 млн использованных пластиковых бутылок. Балетки стоят $145.

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Еще один эко-аксессуар, который выбрала Меган - спортивная сумка Prada Re-Nylon. Она создана из переработанного океанского мусора. Стоимость обновки составляет в среднем € 1,5 тыс.

После отказа от своих королевских полномочий на Меган Маркл и принца Гарри обрушился шквал критики общественности. Впрочем, решение герцогов вызвало восхищение определенных звезд. Мадонна публично предложила супругам помощь, заверив, что они могут воспользоваться ее квартирой в Нью-Йорке.