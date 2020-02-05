Мадонна предложила принцу Гарри приют в своем роскошном имении

instagram Принцу Гарри Мадонна предложила пожить у нее. Фото: Gettyimages

После отказа от своих королевских полномочий на Меган Маркл и принца Гарри обрушился шквал критики общественности.

Впрочем, решение герцогов вызвало восхищение определенных звезд. Мадонна публично предложила супругам помощь, заверив, что они могут воспользоваться ее квартирой в Нью-Йорке, пишет 24 канал.

На личной странице попдивы в Instagram появился короткий ролик, в котором она обратилась к герцогам Сассекским. Знаменитость записала видео в гримерке, готовясь к одному из выступлений своего грандиозного тура Madame X.

В непринужденной атмосфере Мадонна пыталась отговорить Меган Маркл и принца Гарри от переезда в Канаду. Певица убеждена, что в этой стране супруги не найдут надлежащих занятий. Певица призналась, что может сдать в аренду собственную квартиру герцогам в Нью-Йорке, приведя несколько неоспоримых аргументов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 4 Фев 2020 в 3:15 PST

"В ней две комнаты, а с невероятного балкона открывается потрясающий вид на Манхэттен. Букингемский дворец даже рядом не стоял. Не переезжайте в Канаду, там скучно", - убеждена Мадонна.

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С тех пор как Меган Маркл и принц Гарри объявили о своей финансовой независимости, их судьба не дает покоя всему мировому сообществу. Чтобы избежать чрезмерного внимания прессы и назойливых папарацци, пара переехала в Канаду, поселившись в имении в Ванкувере. Однако, как уверяют инсайдеры, герцоги планируют провести лето в Калифорнии. Как оказалось, их место жительства беспокоит даже культовых знаменитостей.

Звезда не указала, сколько будет стоить королевским супругам такая роскошь. Однако Меган и Гарри не спешат воспользоваться любезностью поп-исполнительницы, ведь никак не отреагировали на такое неоднозначное сообщение эпатажной Мадонны.

Британская королева 93-летняя Елизавета II позволила принцу Гарри и его жене Меган Маркл сложить королевские полномочия. Герцог и герцогиня Сассекские больше не будут получать государственных средств. К супругам не будут обращаться "Ваше Королевское Высочество". Этот статус они потеряют весной. Им оставят "титулы вежливости" - герцогов Сассекских. Так мать принцев Гарри и Уильяма Диану Спенсер после развода с их отцом Чарльзом лишили титула Ее Королевского Высочества. Но продолжали называть принцессой Уэльской.