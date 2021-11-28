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В Австрии задержали украинцев, которые незаконно перевозили мигрантов

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В Австрии задержали украинцев, которые незаконно перевозили мигрантов
В Австрии задержали перевозчиков мигрантов. Фото: zn.ua

В Австрии правоохранители задержали 15 подозреваемых в незаконном ввозе мигрантов.

Среди злоумышленников граждане Молдовы, Украины и Узбекистана. Об этом сообщает АР.

Мигрантов незаконно ввозили с сербско-венгерской границы через Словакию и Чехию в Австрию.

Правоохранители задержали перевозчиков во время проверок подозрительных автомобилей в середине ноября, а также в гостинице Вены. Все задержанные попытались скрыться, когда их остановили правоохранители. Подозреваемые загружали от 12 до 15 человек в автомобили и фургоны, которые использовались для поездок, при этом задние сиденья снимались, а задние окна закрашивались.

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По данным полиции, подозреваемые перевезли более 700 человек. С каждого мигранта брали 4000–5000 евро. Общая стоимость составила более 2,8 миллионов долларов.

Как отмечается, задержанные перевозчики вербовались на родине через рекламу в социальных сетях, которая предлагала работу водителями за 2–3 тыс. евро в месяц.

В Польше 26 ноября задержали троих украинцев. Они помогали мигрантам незаконно попасть в страну.

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