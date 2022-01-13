В Австралии зафиксировали аномальную жару выше +50°С

Аномальная жара возникла из-за отсутствия грозовой активности. Фото: pixabay.com

В городке Онслоу на севере штата Западная Австралия во второй раз за всю историю наблюдений зафиксировали температурный рекорд.

Воздух прогрелся там до +50,7°С, пишет BBC. Тогда как средняя температура обычно составляет около 36,5°С.

"Последний раз такую температуру в Австралии фиксировали более 60 лет назад в городе Уднадатта в пустыне штата Южная Австралия", - отмечают специалисты австралийского бюро метеорологии.

Аномальная жара возникла из-за отсутствия грозовой активности вдоль побережья региона. Это привело к накоплению горячего воздуха.

Синоптики прогнозируют, что 14 января может стать еще жарче. Похолодание должно прийти лишь через несколько дней.

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Человеческое влияние на природу меняет климат. Вследствие чего температура на планете выросла на 1,2°С по сравнению с доиндустриальным периодом. В ООН прогнозируют, что без резкого сокращения вредных выбросов к концу века глобальная температура может подняться на 2,7°С.

В американском штате Калифорния в парке Долина Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на планете. Столбик термометра 11 июля достиг отметки +54°C.