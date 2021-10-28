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Австралийскую Аделаиду ​​накрыл град размером с куриное яйцо.

В городе начались перебои с электричеством. Несколько школ закрыли, сообщает news.com.au.

28 октября через город прошли несколько фронтов шторма. Они принесли град.

В социальных сетях внезапный град называют "невероятным" и "сумасшедшим".

Метеорологи говорят, что новые штормы могут накрыть город позже.

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Шторм вызвала система низкого давления, которая усилилась на западе Южной Австралии.

В оккупированной Керчи 1 октября непогода свалила деревья. А 13 и 14 августа там произошло наводнение. Погибли два человека. Еще более 4 тыс. человек пострадали. Утром 13 августа на линию не вышел электротранспорт. Городские автобусы сменили маршруты. Местные власти призвали жителей воздержаться от поездок и остаться дома.