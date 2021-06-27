В Австралии построили самый маленький в мире ночной клуб. Видео

Братья решили сделать это, когда поняли, сколько вечеринок в ночных клубах они пропустили во время пандемии. Фото Guinness World Records

Близнецы Гарри и Евангелос Лабракисы из Автралии построили самый маленький в мире ночной клуб – он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Братья решили сделать это, когда поняли, сколько вечеринок в ночных клубах они пропустили во время пандемии коронавируса.

Гарри, один из близнецов, работает диджеем, поэтому к созданию мобильного клуба братья подошли со знанием дела. Они переделали старый садовый сарай и назвали его Doof Shed в честь популярного сленгового выражения, что означает танцевальную вечеринку.

Миниатюрный клуб оснастили диджейской установкой Pionner, звуковой системой фокусировки, интеллектуальным освещением и дымовой машиной. Все это поместилось в помещении размером 1,5 x 0,73 x 1,8 метра.

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По словам близнецов, в клубе могут разместиться семь человек. Они устроили лотерею для желающих зарезервировать Doof Shed для своих танцевальных вечеринок. Посетители смогут выбирать, какое именно шоу они хотели бы посетить.

23 июня группа ICU установила мировой рекорд Гиннеса в категории "Самая массовая интеллектуальная онлайн-игра".