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четверг, 24 июня 2021 18:41

Группа ICU установила мировой рекорд Гиннеса

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23 июня группа ICU установила мировой рекорд Гиннеса в категории "Самая массовая интеллектуальная онлайн-игра". Таким креативным способом инвеструппа отметила открытие в Киевской Школе Экономики (далее – KSE) ивент-холла, названного Школой в честь ICU. Группа является многолетним и одним из самых крупных меценатов KSE.

Партнерами ICU в организации рекорда выступили KSE и проект TheGAME.ua.

 

Пока в самом холле за интеллектуальное первенство сражались команды финансистов из ICU, профессуры KSE, главных редакторов ведущих деловых изданий и лучших студентов украинских ВУЗов, параллельно в онлайн-эфире на эти же вопросы отвечало 1837 человек. Это новый мировой рекорд по количеству онлайн-игроков, участвующих в интеллектуальном соревновании. Предыдущий рекорд составлял 1622 человека и был установлен в Китае.

Доказательства установления мирового рекорда будут переданы в официальное представительство Книги рекордов Гиннеса.

"Нам очень приятно, что поддержка Школе, которую мы оказываем много лет в борьбе за качественное экономическое образование в Украине, так ценится, и теперь главный зал школы носит имя ICU. При открытии зала мы задали высокую планку – установили сразу рекорд Гиннеса. Однако, уверен, что интеллектуальный потенциал школы позволит установить еще не один рекорд и прославить украинское образование во всем мире", - прокомментировал Макар Пасенюк, учредитель ICU, сопредседатель Совета директоров KSE.

 

"Я благодарен группе ICU, стратегическому партнеру Киевской школы экономики. Вместе мы делаем важный вклад в развитие образования и предпринимательства в Украине. Правильные люди понимают, что от образования в стране зависит ее будущее", - прокомментировал, в свою очередь, Петр Чернышов, член Совета директоров КSE и основатель математического сообщества Kontora Рi.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.

Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Киевская школа экономики - частное высшее учебное заведение, основанное в 1996 году как магистерская программа по экономике международного уровня при Национальном университете "Киево-Могилянская академия". С 2005 года функционирует как отдельная самостоятельная организация. ВУЗ не имеет конечного бенефициара или владельца, им руководит выборный совет директоров и Международный академический совет, в состав которого, в частности, входит Нобелевский лауреат профессор Роджер Майерсон. Диплом KSE признается при поступлении на программу PhD в Европе и США. За последние пять лет школа выросла в 10 раз: с 24 выпускников трех программ в 2016 году до 230 студентов в семи магистратурах и 1400 слушателей программ и курсов в 2020-м.

The GAME - украиноязычный проект интеллектуальных игр, который через популяризацию полезного и интересного досуга способствует развитию критического мышления у игроков.

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