Из гимна убрали слова с упоминанием страны как "молодой и свободной". Фото: Reuters

С 1 января в Австралии изменили слова национального гимна из уважения к истории коренного населения.

Из текста изъяли строку с упоминанием страны как "молодой и свободной", чтобы указать на более длительную историю государственности. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что решение было неожиданным, но правительство поддержало его.

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Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что надеется, что изменения создадут дух единства, поскольку ничего не заберут, но многие добавят.

"Строка, следует изъять в гимне, который называется Advance Australia Fair, звучит так:" Ибо мы молоды и свободны ". Вместо этого - люди будут петь" Ибо мы едины и свободны ", - сказано в сообщении.

Депутаты Сюртивськои объединенной территориальной общины с головой ОТГ после присяги якобы пели венгерский гимн. На опубликованных кадрах видно, как депутаты действительно поют гимн соседнего государства.