В Австралии испытывают Covid-вакцину в форме пластыря

Вакцина Hexapro использует стабилизированную форму "спаечного" белка. Фото: eurekalert.org

В Австралии ученым удалось успешно ввести в мышей препарат против коронавируса с помощью пластыря с микроиглами.

Covid-вакцину Hexapro создал в апреле Техасский университет США, сообщила пресс-служба Квинслендского университета.

"Ученые из Квинсленда совместно с австралийской биотехнологической компанией Vaxxas разработали пластырь с 5 тыс. микроиглами высокой плотности, который покрыли препаратом. Пластырь прикладывается к коже на несколько секунд, а препарат впитывается в организм. Ощущения при применении этого способа инъекции напоминают нажатие ногтем на кожу", - говорится в сообщении.

Вакцина Hexapro использует стабилизированную форму "спаечного" белка, которым вирус SARS-CoV-2 прикрепляется к другим клеткам, и генерирует иммунный ответ на него. Результаты доклинических испытаний Hexapro показали, что введение вакцины через пластырь действеннее, чем с помощью иглы. Мыши быстрее вырабатывали иммунный ответ на Сovid-19.

Университет совместно с Vaxxas планирует как можно быстрее начать клинические испытания вакцины-пластыря. Разработчики надеются, что это ускорит прививку людей во всем мире, прежде всего в странах с низким и средним уровнями дохода.

"Вакцина в высушенном состоянии на пластыре сохраняет свои свойства в течение не менее 30 дней при температуре 25°C и в течение недели — при температуре 40°C. Она не нуждается в холодном температурном режиме, как некоторые аналоги", - заявил профессор Квинслендского университета Дэвид Мюллер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили новый эпицентр Covid-пандемии в мире

В конце сентября в Стэнфордском университете и университете Северной Каролины также изобрели вакцину против коронавируса в виде пластыря. Он позволяет вакцинироваться без боли. Тогда исследования тоже проводили на животных.