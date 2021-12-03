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пятница, 03 декабря 2021 08:40

В авиакатастрофе погиб сын министра обороны

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В авиакатастрофе погиб сын министра обороны
Фрегат ВМС и военный вертолет пролетают над районом побережья Ла-Паса, где исчезли военный самолет и три члена экипажа / El Mundo

У побережья Сальвадора разбился военный самолет, на борту которого был сын министра обороны страны Мерино Монрой.

Все члены экипажа погибли. Всего на борту было три человека. Об этом в Twitter сообщил президент Сальвадора Наиб Букелле.

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"Вооруженные силы Сальвадора обнаружили тело сына министра и двух его товарищей среди обломков самолета, которым они летели", - говорится в сообщении.

Президент Наиб Букелле выразил соболезнования министру. Самолет упал при выполнении задания в прибрежной зоне.

Причиной авиакатастрофы самолета в Иркутской области России 4 ноября с украинцами на борту мог стать ледяной дождь.

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Дата
03
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