В аварии погибли не менее 18 человек

Полиция посещает раненых в больнице. В автобусе на 65 мест было около 150 пассажиров / Twitter

По меньшей мере 18 человек погибли и 30 получили ранения в результате того, что грузовик врезался в переполненный двухэтажный автобус в Индии.

Авария произошла на шоссе недалеко от города Барабанки. Столкновение было настолько серьезным, что 16 человек погибли на месте, двое скончались от травм в больнице. Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали страны, где можно приобрести дешевые авто

Некоторые пассажиры, в основном рабочие из другого штата, спали рядом с автобусом, который был припаркован на обочине после поломки. Им сказали, что автобус отремонтируют только утром.

Раненые доставлены в больницу. Водитель грузовика скрылся с места происшествия. Автобус на 65 мест был перегружен и в нем находилось около 150 пассажиров на время столкновения.

Премьер Индии выразил соболезнования в связи со смертью. Он сказал, что семьи жертв получат $2684 компенсации, а раненые - $672.

Люди из беднейших штатов страны часто переезжают в более благополучные в поисках работы, используя дешевый общественный транспорт, чтобы добраться домой, когда это возможно. Более 110 тыс. человек ежегодно погибают в ДТП в Индии. В большинстве аварий виноваты безрассудное вождение, плохие дороги и старые автомобили.

В Ахмадабаде, Индия, во время дезинфекции скутера дезинфектор попал на горячий мотор и загорелся.