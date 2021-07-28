В аварии погибли не менее 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли и 30 получили ранения в результате того, что грузовик врезался в переполненный двухэтажный автобус в Индии.
Авария произошла на шоссе недалеко от города Барабанки. Столкновение было настолько серьезным, что 16 человек погибли на месте, двое скончались от травм в больнице. Об этом пишет Daily Mail.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали страны, где можно приобрести дешевые авто
Некоторые пассажиры, в основном рабочие из другого штата, спали рядом с автобусом, который был припаркован на обочине после поломки. Им сказали, что автобус отремонтируют только утром.
Раненые доставлены в больницу. Водитель грузовика скрылся с места происшествия. Автобус на 65 мест был перегружен и в нем находилось около 150 пассажиров на время столкновения.
Премьер Индии выразил соболезнования в связи со смертью. Он сказал, что семьи жертв получат $2684 компенсации, а раненые - $672.
Люди из беднейших штатов страны часто переезжают в более благополучные в поисках работы, используя дешевый общественный транспорт, чтобы добраться домой, когда это возможно. Более 110 тыс. человек ежегодно погибают в ДТП в Индии. В большинстве аварий виноваты безрассудное вождение, плохие дороги и старые автомобили.
В Ахмадабаде, Индия, во время дезинфекции скутера дезинфектор попал на горячий мотор и загорелся.
Комментарии