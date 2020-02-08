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суббота, 08 февраля 2020 21:06

В Японии вылечили первого пациента с коронавирусом

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В Японии вылечили первого пациента с коронавирусом
С начала эпидемии коронавируса умерли уже 724 пациента. Фото: Nihon Keizai.

В Японии медики вылечили человека, который первый в стране заразился новым коронавирусом 2019-nCoV.

60-летнего пациента выписали из больницы в префектуре Нара сегодня, 8 февраля, пишет японская газета Nihon Keizai.

Мужчина работал водителем автобуса, который перевозил группы китайских туристов из Уханя.

Он был первым, кто заразился новым типом коронавируса, не выезжая за пределы страны.

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Вследствие заражения китайским коронавирусом с начала эпидемии умерли уже 724 пациентов. Количество инфицированных увеличилось до 34 тыс. 888. В то же время 2 тыс. 120 человек успешно вылечились.

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Дата
08
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