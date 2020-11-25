В Японии создали защитную маску за $9 тыс.

В Японии создали драгоценную защитную маску. Фото: http://www.mukachevo.net/

Японцы создали защитные маски с жемчугом и драгоценностями.

Подробностями поделились в ТСН.

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Каждую маску украсили по-разному. Одна содержит бриллиант в 0,7 карата и более 300 кристаллов Сваровски. Другая маска сделана из 300 первоклассных жемчужин, которые вырастили в Японии.

Создатели аксессуаров утверждают, что маски помогают не только защититься от вируса, но и оставаться стильным.

Такой вид защиты обойдется в $9 тыс.

Житель индийского штата Махарашта Шанкар Кураде заказал защитную маску из золота, которая весит почти 2,5 кг.