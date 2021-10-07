В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла

Землетрясение почувствовали в Токио. Фото: Pexels

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло сегодня в северо-западном районе Японии.

Толчок начался на глубине 80 км. Землетрясение сильно ощутили в Токио, сообщает CNN.

Журналисты назвали землетрясение действительно сильным.

"В телефоне есть приложение с предупреждением об опасности. Оно начало сигнализировать за несколько минут до того, как произошел толчок. Тряска была действительно сильной. Казалось, что дом развалится", - сказал корреспондент Блейк Эссиг.

Рамки для картин, бокалы и посуда попадали в домах со стен и полок.

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Корреспондент CNN со Токио Селина Ван заявила, что землетрясение продолжалось более 30 с. Сигнализация в ее здании призвала жителей сохранять спокойствие и напомнила им, что сооружение является сейсмонепроницаемым.

Вчера на северо-востоке Японии в ночь на 6 октября произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла. Земные толчки зафиксировали в 2:46 в городе Хасиками префектуры Аомори, передает NHK со ссылкой на данные метеорологического агентства Японии. Эпицентр землетрясения находился в море у побережья префектуры Ивате на глубине 56 км.