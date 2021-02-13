В Японии произошло мощное землетрясение: есть угроза цунами

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1.
Очаг подземных толчков находился на глубине 54 км. Об этом сообщает Национальное метеорологическое управление страны.
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Мощные подземные толчки ощущались, в частности, в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион Токио.
Власти объявили угрозу цунами. Местных жителей призывают не приближаться к береговой линии.
地震が大きかったので、なぜか反射的に動画撮ってしまったけどなんかワロタ pic.twitter.com/VOSl6PnGfj— ひめい (@himei42) February 13, 2021
В Индонезии в результате сильного землетрясения на острове Сулавеси погибли 7 человек. Еще сотни получили ранения. Землетрясение магнитудой 6,2 балла ощущалось в течение 7 сек., Но он не спровоцировало цунами.
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