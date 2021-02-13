В Японии произошло мощное землетрясение: есть угроза цунами

Эпицентр землетрясения находился на северо-востоке страны. Фото: Reuters

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1.

Очаг подземных толчков находился на глубине 54 км. Об этом сообщает Национальное метеорологическое управление страны.

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Мощные подземные толчки ощущались, в частности, в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион Токио.

Власти объявили угрозу цунами. Местных жителей призывают не приближаться к береговой линии.

В Индонезии в результате сильного землетрясения на острове Сулавеси погибли 7 человек. Еще сотни получили ранения. Землетрясение магнитудой 6,2 балла ощущалось в течение 7 сек., Но он не спровоцировало цунами.