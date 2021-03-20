В Японии объявили угрозу цунами из-за сильного землетрясения

На северо-востоке Японии в субботу, 20 марта, зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 7,2.
На северном побережье метеорологических агентство выпустило предупреждение о цунами, пишет AP.
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Землетрясение произошло у побережья префектуры Мияги. Поступило предупреждение о цунами висотой до 1 м.
Тем, кто находится рядом с прибрежными районами порекомендовали переместиться на возвышение.
11 марта в 14:46 по местному времени у берегов Японии произошло сильнейшее в истории страны землетрясение, силой 9,1 балла по шкале Рихтера.
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