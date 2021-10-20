В Японии начал извергаться вулкан Асо.
Извержение началось около 11:43 утра по Токийским время, передает Reuters.
О жертвах или серьезных разрушениях не сообщалось.
Метеорологическое агентство повысило уровень опасности вулкана до третьего по пятибалльной шкале. Жителям запретили приближаться к Асо.
Опасность представляют большие вулканические камни и потоки газа, которые рассеиваются примерно за 1 км от кратера.
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Вулкан Асо расположен на острове Кюсю в Японии. Это популярное туристическое место.
На Канарских островах продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. За месяц он уничтожил почти 2 тыс. домов, в том числе цементный завод, а также 60 км дорог. Также эвакуировали 7 тыс. человек. Местный аэропорт работает с перебоями: его периодически закрывают.
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