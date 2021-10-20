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В Японии начал извергаться вулкан Асо.

Извержение началось около 11:43 утра по Токийским время, передает Reuters.

О жертвах или серьезных разрушениях не сообщалось.

Метеорологическое агентство повысило уровень опасности вулкана до третьего по пятибалльной шкале. Жителям запретили приближаться к Асо.

Опасность представляют большие вулканические камни и потоки газа, которые рассеиваются примерно за 1 км от кратера.

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Вулкан Асо расположен на острове Кюсю в Японии. Это популярное туристическое место.

На Канарских островах продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. За месяц он уничтожил почти 2 тыс. домов, в том числе цементный завод, а также 60 км дорог. Также эвакуировали 7 тыс. человек. Местный аэропорт работает с перебоями: его периодически закрывают.