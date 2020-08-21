В анализах Навального яда не нашли - медик

В больнице заявили, что в анализах нет яда. Фото: Reuters

Медики не нашли яд в анализах российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, сообщает "Интерфакс-Сибирь".

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"Ядов и их следов пребывания в крови и моче не обнаружено", - сказал Калиниченко.

Врачи провели исследования и консультации с московскими коллегами. Результаты не позволяют говорить, что политик отравился, сообщил медик.

"Диагноз "отравление" где-то в нашей подкорке мозга остается, но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - сказал Калиниченко.

За несколько часов до этого директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщал, что яд в организме Навального идентифицировали как очень опасный. Якобы он может повредить окружающим. Оппозиционера планировали лечить в Германии, но в больнице Омске его признали нетранспортабельным. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что запрет на перевозку означает прямую угрозу жизни Навального.

Навальному стало плохо в самолете, на котором летел в Томск. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ. Из Германии прилетел специально оборудованный самолет, чтобы перевезти оппозиционера на лечение в высококлассной европейской клиники. Однако, разрешения на транспортировку Навального руководство больницы не дает. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.