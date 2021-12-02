В Амстердаме открыли супермаркет "наоборот" для бедных

В первый день работы супермаркета "наоборот" собрали более 40 коробок консервов, зубной пасты, плиток шоколада и других товаров / Twitter/TulipExpats

В среду, 1 декабря, в столице Нидерландов открылся супермаркет "наоборот". Покупатели должны приносить туда товары, а не покупать их.

Они будут рассчитаны на 4 тыс. наиболее нуждающихся жителей Амстердама. По оценкам, их количество увеличилось на 30% за время пандемии. Об этом сообщает Polsat.

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"То, что мы покупаем в супермаркетах, часто имеет короткий срок годности, - говорит Фрик Весселс из организации Food Bank. - Люди часто искали решение этой проблемы, и тогда родилась идея супермаркета "наоборот".

Этот супермаркет расположен в центре столицы. Волонтеры просят посетителей приносить как можно больше нескоропортящихся продуктов. В первый день работы собрали более 40 ящиков с консервами, зубной пастой, плитками шоколада и другими предметами.

"Нам понадобится дополнительная помощь волонтеров с приближением праздников", - говорит Весселс.



Между тем, согласно данным Статистического управления Нидерландов CBS, число миллионеров в Амстердаме растет. В 2020 году более 20 тыс. домохозяйств в столице имели активы, выше 1 млн евро. Процент миллионеров в Амстердаме более чем удвоился за пять лет.

Амстердам с населениям 870 тыс. человек становится городом состоятельных людей. Число малообеспеченных жителей города за 10 лет снизилось с 51% до 47,5%. 18% амстердамцев принадлежат к среднему классу. Многие люди со средним достатком, например учителя и медсестры, уезжают из города. По данным CBS, в основном это связано с ценами на жилье и высокой арендной платой, которые стали для них слишком высокими.

Зима придет в Украину по графику. Декабрь будет теплым, а февраль обещает быть снежным. На Новый год и Рождество ожидаются сильные морозы до -30°С. В то же время снега на праздники не прогнозируют, сообщил директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида.