В Амстердаме мужчина расстрелял директора и работника ресторана

Нападавшего задержали на месте происшествия. Фото: JKL

В столице Нидерландов, Амстердаме произошла стрельба возле итальянского ресторана.

В результате инцидента погиб один человек, еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщает De Volkskrant.

Стрельба произошла около 16:00 на людной площади. Правоохранители практически сразу приехали на место происшествия. Подозреваемого в нападении задержали после нескольких предупредительных выстрелов.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны.

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СМИ сообщают, что жертвами стрельбы стали директор и работник ресторана.

В центре Харькова произошла перестрелка. По некоторым данным, как минимум один человек получил ранения.