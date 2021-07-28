В Якутии горит более 1 млн га леса: огонь не могут обуздать месяц

Фото: Reuters

В российской Якутии зафиксировали 216 лесных пожаров. Горит более 1,3 млн га леса.

Об этом сообщило издание Reuters.

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Пожарные пытаются потушить 48 мест возгорания на площади более 500 тыс. га.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в 10 регионах РФ. Особый противопожарный режим объявлен в 65 регионах.

Из-за постоянной высокой температуры и затяжной засухи обуздать огонь втрое сложнее, жалуются спасатели. Пожар не могут потушить с начала июля.

В российской Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров, который будет действовать с 20 июля по 1 августа. Из-за дыма ограничили движение транспорта на федеральной трассе. Жителей населенных пунктов эвакуировали.