В Африке миллионам людей не хватает еды. Ситуацию не признают голодом

61% населения Эфиопии страдает от кризиса продовольствия. Фото: bigpicture.ru

В регионах Тыграй, Амхара и Афар на севере Эфиопии объявили о продовольственной катастрофе. Около 350 тыс. человек коснулся кризис продовольствия.

Об этом идется в отчете Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности.

С мая по июнь 2021 года 350 тыс. человек жили в "тяжелом кризисе". Также по состоянию на май 5,5 млн человек - 61% населения севере Эфиопии - столкнулись с высоким уровнем острой продовольственной незащищённости. Это означает, что у людей отсутствует постоянный доступ к достаточному количеству пищи и воды для жизни.

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По словам фермера из региона Тыграй, у людей закончилась пища. Из-за боевых действий в течение месяца военные забирали у фермеров урожай и скот. Он также рассказал, что видел транспорт с гуманитарной помощью, не остановился в их населенном пункте.

В отчете говорится, что проблемы с продовольствием возникли из-за боевых действий, ограничения гуманитарной помощи, потере урожая, ограничения на передвижение для людей. Ситуация в Эфиопии может ухудшиться до сентября.

По словам ответственного за гуманитарные вопросы в ООН Марка Лоукока, в Эфиопии голод. Однако согласно официальным данным ООН не объявила голод в этих регионах.

В ООН надеются к 2030 году преодолеть вирус иммунодефицита человека, вызывающий синдром приобретенного иммунодефицита.