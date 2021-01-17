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воскресенье, 17 января 2021 10:50

В Афганистане произошло два землетрясения

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В Афганистане произошло два землетрясения
Землетрясение магнитудой 6,0 вызывает умеренные разрушения. Фото: pixabay

Сейсмологи зафиксировали в Афганистане два землетрясения магнитудой 5,5 и 6 баллов. Первое произошло вечером в субботу, 16 января.

Эпицентр землетрясения был расположен в 42 км к югу от населенного пункта Джурм в провинции Бадахшан на северо-востоке страны. Его очаг находился на глубине 185 км. Толчки ощущались в Таджикистане и Пакистане, сообщает РБК-Украина.

Данных о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

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Кроме того, сеть сейсмических станций Казахстана сегодня ночью зарегистрировала землетрясение магнитудой 6 баллов на территории Афганистана.

Эпицентр был расположен в 823 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Указано, что в Шымкенте ощущалось землетрясение магнитудой 2-3. Сведений о жертвах и разрушениях также пока не поступало.

Напомним, по состоянию на 15 января в Индонезии в результате землетрясения

В ночь на 15 января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Погибли 42 человека. Ранения получили более 600 жителей.

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Дата
17
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