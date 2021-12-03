В аэропорту метель "спихнула" самолет со взлетно-посадочной полосы: фото ЧП

В международном аэропорту "Рига" из-за плохой видимости с рулежной дорожки съехал самолет Airbus A220-300, возвращавшийся из Стокгольма.

Инцидент произошел 3 декабря около полудня, пишет Delf.

Фото: twitter.com/edgarsrinkevics

После этого аэропорт был закрыт для вылетов и посадок. Самолеты перенаправили в Вильнюс и Таллин.

В пресс-службе аэропорта отметили, что рулежная дорожка также закрыта.

"Ни один пассажир в результате ЧП не получил ранений. Всех 44 пассажиров в полной безопасности доставили в терминал аэропорта. Самолет доставили в ангар для дальнейшей проверки", - сообщила представительница латвийской авиакомпании airBaltic Алиса Бетхере.

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Рулежная дорожка – часть летного поля аэродрома. Она соединяет элементы лётного поля, специально подготовлена и предназначена для руления и буксировки воздушных судов.