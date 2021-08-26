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четверг, 26 августа 2021 03:52

В аэропорту Кабула не исключают теракт

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В аэропорту Кабула не исключают теракт
В Кабуле идет одна из крупнейших операций по эвакуации людей. Фото: EPA

Угроза теракта в аэропорту Кабула растет с каждым днем.

"С одной стороны, мы бы хотели иметь больше времени, чтобы вывезти как можно больше людей. Однако ... если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растет угроза атак", - заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Financial Times.

Сейчас в Кабуле идет одна из крупнейших сделок по эвакуации в истории. После завершения военного процесса НАТО продолжит усилия по эвакуации коммерческими рейсами и будет требовать от талибов открыть наземные пути.

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Самое сложное при эвакуации доставлять людей в аэропорт, потому что прилегающая территория и вся страна находятся под контролем талибов, пояснил Столтенберг.

24 августа "Талибан" заявил, что хочет, чтобы иностранные эвакуации из страны завершили к 31 августа, и они не соглашаются на расширение эвакуации за пределы этой даты.

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