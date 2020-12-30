В аэропорту Йемена прогремел мощный взрыв во время прилета нового правительства. Есть жертвы

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В среду, 30 декабря, в аэропорту города Аден прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщил телеканал Al Arabia.

Взрывы произошли сразу после прилета министров нового правительства Йемена с Саудовской Аравии.

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Телеканал сообщил, что есть много пострадавших. По предварительным данным, погибли 5 человек, пострадали около 20.

Несколько взрывов прогремели в момент, когда министры спускались по трапу с самолета. Они не пострадали.

В Чехии, в городе Колине, в результате пожара в угольной шахте произошел взрыв на электростанции. Здание получило повреждения.