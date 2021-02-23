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вторник, 23 февраля 2021 15:11

В 90 лет прошла 10 км, чтобы вакцинироваться

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В 90 лет прошла 10 км, чтобы вакцинироваться
Фрэн Голдман / Рут Голдман

Американка Фрэн Голдман провела несколько недель, разговаривая по телефону с местным отделом здравоохранения, прежде чем смогла назначить вакцинацию от коронавируса.

Когда 90-летняя женщина проснулась и обнаружила 25 см снега на дороге, то поняла, что у нее есть только 2 варианта - перенести вакцинацию или пройти пешком 10 км в обе стороны. Выбрала 2-е. Об этом пишет Washington Post.

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Голдман живет на крутом холме. Поэтому осознала, что по заснеженным дорогам не поедет. Ее пятиминутная поездка была рискованна. Она сказала, что ежедневно ходит около 5 км по окрестностям.

"Мало 90-летних, которые собираются пройти 5 километров туда и 5 километров назад, чтобы сделать вакцинацию. Мать всегда была спортивной. Я бы, пожалуй, перенесла. Однако она не собиралась пропускать вакцинацию", - скала дочь женщины Рут Голдман.

Взяв походные палки, теплую одежду и зимние ботинки, Фрэн медленно, но настойчиво пошла в больницу. На улицах продолжал падать снег. Ей понадобилось около часа, чтобы добраться туда. И так же обратно. Так получила свою 1-ю дозу вакцины Pfizer.

Голдман в восторге, что получила укол. Говорит, это было не так сложно. У нее есть авто, планшет, и живет недалеко от больницы, а также достаточно технически подкована для своих лет. Однако ей понадобился почти месяц звонков и несколько неудачных попыток записаться на прием в надежде вернуться к нормальной жизни. 2-ю прививку женщина получит в начале марта.

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