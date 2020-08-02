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воскресенье, 02 августа 2020 02:10

В 14 городах России прошли акции в поддержку Хабаровска: задержаны 70 участников

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В 14 городах России прошли акции в поддержку Хабаровска: задержаны 70 участников
В России прошли акции протеста в поддержку Хабаровска. Фото: Эспрессо

В российских городах прошли акции солидарности с Хабаровским краем, где люди ежедневно собираются в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала и против "произвола федеральной власти".

Силовики на них действовали жестко. Известно о 70 задержанных в 14 городах, информирует мониторинговый правозащитный сайт ОВД-Инфо.

Акции солидарности также имели место во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Чите, Новосибирске, Иркутске, Челябинске, Краснодаре, Красноярске, Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

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Традиционная акция прошла в самом Хабаровске - там протесты идут уже 22 день. На улицы города вышло меньше митингующих, чем в предыдущие субботы, но они не расходились даже в сильный ливень.

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