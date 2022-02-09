Узнали, как Байден за глаза называет Путина

Байден о Путине: парень с ядерным оружием и без друзей/ Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в приватных разговорах назвал российского коллегу Владимира Путина "парнем с ядерным оружием, у которого нет друзей".

Глава Белого дома в шутку высказывался и о лидерах других стран, пишет NBC News со ссылкой на анонимные источники.

По информации собеседника, Байден на неофициальных встречах также делился мнением о коллегах в контексте угрозы нового вторжения России в Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угроза вторжения РФ в Украину: лидеры трех стран выступили с общим заявлением

Те, кто якобы слышал разговоры Байдена о других политиках, утверждают, что он называл поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "зажигательным". А о канцлере Германии Олафе Шольце сказал, что тот не является Ангелой Меркель.

Президент Франции Эммануэль Макрон, якобы говорил Байден, хочет походить на Шарля де Голля, первого президента и символа французского Сопротивления в годы Второй мировой войны.

ЕС подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России на случай, если Кремль прибегнет к новой агрессии против Украины. Они включают ограничения на доступ к иностранному капиталу и контроль экспорта. Санкции могут серьезно затронуть близкое окружение Владимира Путина и олигархов, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.