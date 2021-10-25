Южная Корея в ноябре начнет возвращаться к нормальной жизни

В стране снижается количество новых больных коронавирусом. Фото: Pexels

Южная Корея начнет постепенное возвращение к нормальной жизни после пандемии следующего месяца.

Об этом заявил президент Мун Чжэ Ин в Национальном собрании, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Основываясь на стабильном сдерживании и высоких показателях вакцинации, мы начинаем постепенное возвращение к нормальной жизни. Это начнет осуществляться всерьез в ноябре", - сказал он.

Президент сказал, что обязательный масочный режим останется в силе. Это замедлит распространение вируса.

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По состоянию на 23 ноября около 35,9 млн c 51,3 млн населения страны были полностью вакцинированы. Количество новых случаев Covid-19 в стране продолжает снижаться.

Вакцины от коронавируса для детей, скорее всего, будут доступны в первой половине ноября. Об этом заявил в воскресенье главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи. Согласно новым данным, эффективность вакцины компании Pfizer при ее введении детям оценивается почти на 91%. Консультативная группа Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами во вторник рассмотрит вопрос о предоставлении разрешения на использование вакцины для детей, которое пока дают начиная с 12 лет.