Южная Корея и КНДР готовы объявить о завершении 70-летней войны

О перемирии заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на пресконференции с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Фото: Reuters

Северная и Южная Кореи, а также Соединенные Штаты Америки и Китай готовы объявить о завершении Корейской войны, которая началась 70 лет назад.

Формальное объявление поможет возобновить зашедшие в тупик переговоры между странами, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на пресс-конференции с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, пишет Yonha.

"КНДР, США и Китай согласились объявить об официальном завершении Корейской войны, которая длилась с 1950-го по 1953 год и сейчас формально находится на стадии перемирия", - сказал он.

В то же время лидер Южной Кореи уточнил, что официальные переговоры до сих пор не начались, поскольку КНДР требует прекращения "враждебной политики" США.

"Из-за этого мы не можем сесть за стол для обсуждения декларации. Впрочем, надеемся, что общение начнется", - добавил он.

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С 1910 года Корейский полуостров был частью Японской империи. В 1945-м США сбросили две ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, тогда Япония капитулировала и Вторая мировая война завершилась. Корейский полуостров разделили на две части: американские войска заняли южную часть, а советские - северную. В 1945 году южная часть объявила о создании Республики Корея. В 1948-м в северной части появилась Коммунистическая Корейская Народно-Демократическая Республика. Лидером новосозданной КНДР стал Ким Ир Сен, который начал Корейскую войну в 1950 году. Уже в июле 1953-го США и КНДР подписали перемирие, но о завершении войны не объявили. В этом году в октябре Северная Корея возобновила контакты с Южной Кореей. В частности возобновила разорванные в прошлом году в июне межкорейские "горячие линии". Ким Чен Ын обвиняет США в сеянии вражды между странами и разрушении глобального мира и стабильности.