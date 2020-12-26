Уже 600 тысяч британцев вакцинировались от Covid-19

Вакцину от коронавируса получили уже 600 000 человек. Фото: Reuters

Великобритания смогла вакцинировать от коронавируса 616 тысяч граждан.

В первую очередь прививки получают жителей домов престарелых, лица старше 80 лет, медицинский и социальный персонал, сообщает пресс служба правительства.

Останавливать кампанию в период зимних праздников не будут. Всего в стране работают более 500 пунктов вакцинации.

В Англии вакцинировали около 521 000 человек, в Шотландии - более 56 000, в Уэльсе - 22500 и около 16000 человек получили вакцину в Северной Ирландии.

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Великобритания первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.