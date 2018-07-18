Ужасная трагедия: обвалился шестиэтажный дом с людьми

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2 дома обрушились в индийской деревне Шах Бери около 20:45 по местному времени. Около 50 человек оказались под руинами.

Одно из зданий было на стадии строительства. В ней находились 12 строителей. В другом - шестиэтажном - проживали десятки семей. Спасатели достали из-под завалов 4 трупа. Личность двух установили, сообщает India TV.

Причиной обвала стало то, что фундамент набрал много влаги. Другая причина - строительные материалы низкого качества, говорят чиновники. Местная полиция арестовала трех человек, включая строителя.

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В Умани Черкасской области под землей нашли узкий проход, облицованный кирпичом. Его заметили вблизи районного центра занятости. Уманские катакомбы прячутся под городом около четырех веков. Из-за них обрушиваются дороги и оседают почвы под сооружениями. До сих пор не могут точно установить протяженность ходов, их расположение. Всего есть более 40 пунктов настоящего и возможного расположения подземных объектов.