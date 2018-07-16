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понедельник, 16 июля 2018 16:05

Город валится через подземные ходы

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Город валится через подземные ходы
В Умани Черкасской области под землей нашли узкий проход вымощен кирпичом. Фото: vch-uman.in.ua

В Умани Черкасской области под землей нашли узкий проход вымощен кирпичом. Его заметили вблизи районного центра занятости.

Уманские катакомбы прячутся под городом около четырех веков. Через них обрушиваются дороги и осидают почвы под сооружениями. До сих пор не могут точно установить протяженность ходов, их расположение. Всего есть более 40 пунктов настоящего и возможного подземных объектов, пишет vch-uman.in.ua.

По одной из версий, этими ходами в XVII веке в казацкой крепости доставляли провиант и воду. Ими же в 1677 году в нее попали турки. В 1768-м кровавую расправу здесь устроили гайдамаки, которые появились в городе буквально из-под земли. С тех пор пещеры называют гонтивськимы.

По еще одной версии, подобные пещеры жители использовали как погреб, обычно они не превышали несколько десятков метров.

"Те люди, которые строили ходы, были мастерами, сейчас таких нет. Архитектура перекрытий странная, и качество соответствующее, ведь не одну сотню лет простояли. А наверху проходит почти стотысячный город, и дома строят. Тщательно продуманная система вентиляции. Горизонтальные штреки выходили в колодцы. Сделаны они были под углом, с расчетом, что чернозем поглощать углекислый газ", - рассказал исследователь ходов Владимир Деордиев.

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Последний подземный ход был обнаружен весной во время реконструкции центральной площади города, пока там продолжаются исследования и вносятся изменения в уже существующий проект строительства Площади Соборности с учетом "подземной находки".

Во время реконструкции центральной площади города Умань Черкасской области образовался несколькометровый провал. Там местные жители обнаружили выложенный из камня тоннель. Земля в райцентре обваливается часто, ведь весь город расположен на разветвленной системе подземных ходов. По словам очевидцев, тоннель в хорошем состоянии. Глиняные выкопанные разветвления имеют обвалы, но их можно восстановить. Основная часть вполне безопасна и может прослужить вечность.

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