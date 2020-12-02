Увидимся через 4 года - Трамп будет баллотироваться в президенты в 2024 году

Дональд Трамп планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году. Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп планирует участвовать в выборах 2024 года.

Об этом говорится в издании Politico.

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По словам Трампа, если ему не удастся выиграть выборы 2020-го, то "увидимся через 4 года".

"Это были прекрасные 4 года. Мы стараемся сделать еще 4. Если нет, увидимся с вами в 2024-м", - сказал президент Национальному комитету Республиканской партии.

Специальный советник президента США по вопросам противостояния коронавируса Скотт Атлас подал в отставку.