Утверждают победу Байдена. Конгресс США собрался после протестов

Конгресс США вновь собрался на работу. Фото: Reuters

Заседание Палаты представителей Конгресса США продлили, несмотря на протесты и комендантский час в Вашингтоне.

7 января в 3 ночи по Киеву обе палаты Конгресса США вновь собрались на совместное заседание, чтобы продолжать рассматривать вопрос утверждения Джо Байдена президентом, рассказали в CNN.

Спикерка Нэнси Пелоси созвала депутатов, чтобы подтвердить победу на президентских выборах Джозефа Байдена.

Законодатели все-таки намерены подтвердить победу на выборах президента Джозефа Байдена в день, в который это должно быть сделано с действующим законодательством.

К началу протестов сторонников Трампа Конгресс успел рассмотреть только 2% протоколов. К счастью, когда протестующие ворвались в Капитолий, депутаты смогли вынести все документы и спасти их от уничтожения.

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6 января сторонники Дональда Трампа, который принципиально не признает свое поражение на президентских выборах, по его же призыв вышли на протест. Митинги обернулись штурмом здания Конгресса США, где как раз проходило заседание по утверждению победы Байдена.