Утилизируют более 1 тыс. доз вакцины Pfizer

Предложение вакцины в США начинает превышать спрос. Фото: Reuters

Из-за недостаточного количества желающих сделать прививку в Филадельфии, конференц-центр Пенсильвании уничтожит 1,3 тыс. доз вакцины Pfizer.

Срок действия препаратов истекает 30 апреля, сообщает CBS News. Если к концу дня дозы останутся невостребованными, их придется уничтожить.

"У нас есть много вакцин в холодильниках, которые нужно использовать в очень короткие сроки, поэтому мы призываем всех прийти на прививку", - говорит сотрудник центра Чарли Элисон.

Такая ситуация возникла потому, что предложение вакцины в США начинает превышать спрос. На вакцинацию приглашают всех желающих в возрасте от 16 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медики Прикарпатья испортили почти 500 доз Covid-вакцины

До 20% вакцин, которые поставляются в развивающиеся страны, утилизируются из-за отсутствия должного непрерывного охлаждения. Вакцину от коронавируса производителя Pfizer разрешили хранить в условиях стандартной температуры морозильной камеры. В декабре 2020 года одобрили экстренное применение этой вакцины. Требованием к хранению определили температуру от -60...80°C. В феврале Pfizer и BioNTech подали новую информацию о том, что вакцина может оставаться стабильной во время хранения при более высоких температурах - от -15...25°C - в течение двух недель.