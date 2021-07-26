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Устойчивый к лекарствам грибок убивает пожилых людей

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Устойчивый к лекарствам грибок убивает пожилых людей
101 случай Candida auris обнаружен в доме престарелых и тяжелобольных в Вашингтоне / REUTERS

Случаи смертельной грибковой инфекции, устойчивой ко всем существующим методам лечения, распространяются по домам престарелых и больницам в США.

Вспышки Candida auris, дрожжевой инфекции, впервые выявленной в Азии в 2009 году, зарегистрированы в доме престарелых в Вашингтоне и в двух больницах в Далласе. Несколько случаев болезни показали устойчивость к трем основным классам лекарств. Об этом пишет Daily Star.

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Candida auris - вредная форма дрожжей, которая считается чрезвычайно опасной для больных и пожилых пациентов с серьезными проблемами со здоровьем. Грибок наиболее опасен, когда попадает в кровоток, сердце или мозг. Вспышки инфекции в медицинских учреждениях были классифицированы властями США как неотложная угроза.

Как и другие вирусы, грибок может легко распространяться при контакте с пациентом или на загрязненных поверхностях. Чиновники здравоохранения предупреждали власти о "супербактериях" в течение многих лет после того, как стали свидетелями нескольких инфекций, против которых обычно применяемые лекарства мало эффективны.

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101 случай Candida auris обнаружен в доме престарелых для тяжелобольных в Вашингтоне. 22 случая в двух больницах Далласа. Из пяти человек в обоих случаях, полностью не поддающихся лечению, трое умерли.

В Ираке зафиксировано уже шесть случаев заражение так называемым черным грибком (мукормикозом), вспышка которого ранее была зафиксирована в Индии. Двое из заболевших умерли. Случаи черного грибка возникают в результате осложнений после коронавируса из-за ослабления иммунитета.

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