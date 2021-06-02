По миру шагает еще одна страшная болезнь от последствий Covid-19. Пострадала вторая страна

Миром ширится "черный грибок". Фото: Reuters

В Ираке зафиксировано уже шесть случаев заражение так называемым черным грибком (мукормикозом), вспышка которого ранее была зафиксирована в Индии, двое из заболевших умерли.

"Случаи черного грибка возникают в результате осложнений после коронавируса из-за ослабления иммунитета", – сообщил спикер Департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили, передает Rudaw.

Первый смертельный случай был зафиксирован в городе Насирия, о том что у 51-летнего умершего "черный грибок", родственники узнали из свидетельства о смерти.

Этот же диагноз подтвердился еще у пяти человек, все они мужчины, которые ранее болели Covid-19, четверо из них сейчас проходят лечение, один умер.

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В Индии из-за вспышки "черного грибка", который якобы вызывают препараты от Covid-19, количество инфицированных этой редкой болезнью – мукормикозом – приближается к девяти тысячам. Cмертность в Индии составляет около 50%, а чуть ли не единственным способом лечения является удаление глаз.